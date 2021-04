Apart from running Google’s Chrome OS, Chromebooks and other compatible devices also support the latest Android versions. Now, Google does bring Chrome OS updates from time to time, but Android updates are usually delayed. Now, the company plans to roll out the Chrome OS 90 update with the latest Android 11 version to compatible Chromebooks.

Now, most users do not have any idea about the Android version their Chromebooks or Chrome OS devices run to support apps and services. However, it is important to keep track of the Android version to make sure your Android apps and services continue to work without any hiccups.

So, the latest Chrome OS 90 update brings Android 11 support to compatible devices. It is currently on the Canary channel. However, as per a recent report by Android Police, Google will deliver the official build to various Chrome OS-supported devices from manufacturers such as Acer, Asus, Dell, Samsung, HP, and others.

Ahead of the public release of the Chrome OS 90, Google has shared the codenames of Chrome OS devices that will receive Android 11. To see if your Chromebook will get the Android 11 update, here’s a list of compatible devices.

List of Chrome OS Devices to Get Android 11

So, here is a list of devices (categorized by companies) that will receive the Android 11 update in the coming days.

Acer

Acer Chromebook 11 C670

Acer Chromebook 11 C732

Acer Chromebook 11 C732L

Acer Chromebook 11 C732LT

Acer Chromebook 11 C732T

Acer Chromebook 11 CB311-8H

Acer Chromebook 11 CB311-8HT

Acer Chromebook 13

Acer Chromebook 14 CB3-431

Acer Chromebook 14 CP5-471

Acer Chromebook 15 C910

Acer Chromebook 15 CB3-532

Acer Chromebook 15 CB515-1H

Acer Chromebook 15 CB515-1HT

Acer Chromebook 311

Acer Chromebook 314 (C933L)

Acer Chromebook 314 (C933LT)

Acer Chromebook 314 (CB314-1H)

Acer Chromebook 314 (CB314-1HT)

Acer Chromebook 315

Acer Chromebook 315 (CB315-3H)

Acer Chromebook 315 (CB315-3HT)

Acer Chromebook 512 C851

Acer Chromebook 512 C851T

Acer Chromebook 712 (C871)

Acer Chromebook CXI3

Acer Chromebook R11

Acer Chromebook R13

Acer Chromebook Spin 11 CP311-1H

Acer Chromebook Spin 11 CP311-1HN

Acer Chromebook Spin 11 R751T

Acer Chromebook Spin 13

Acer Chromebook Spin 311 (CB311-2H)

Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H

Acer Chromebook Spin 511

Acer Chromebook Spin 512 R851TN

Acer Chromebook Spin 513

Acer Chromebook Spin 514

Acer Chromebook Spin 712

Acer Chromebook Spin 713

Acer Chromebox CXI4

AOpen

AOpen Chromebase Mini

AOpen Chromebox Mini

Asus

Asus Chromebook C202SA

Asus Chromebook C300SA

Asus Chromebook C425

Asus Chromebook Flip C100PA

Asus Chromebook Flip C101PA

Asus Chromebook Flip C204

Asus Chromebook Flip C214

Asus Chromebook Flip C302

Asus Chromebook Flip C434

Asus Chromebook Flip C436FA

Asus Chromebook Tablet CT100

Asus Chromebox 3

Asus Chromebox 4

Asus Fanless Chromebox

CTL

CTL Chromebook Tab Tx1

CTL Chromebox CBx1

CTL Chromebox CBx2

Dell

Dell Chromebook 11 3380

Dell Chromebook 13 3380

Dell Chromebook 13 7310

Dell Chromebook Enterprise Latitude 7410

Google

Google Chromebook Pixel

Google Pixel Slate

Google Pixelbook

Google Pixelbook Go

HP

HP Chromebook 11 G1 x360

HP Chromebook 11 G5

HP Chromebook 11 G7 EE

HP Chromebook 11 G8 EE

HP Chromebook 11A G6 EE

HP Chromebook 13 (db0000-db0999)

HP Chromebook 13 G1

HP Chromebook 14 G6

HP Chromebook 14a

HP Chromebook x2

HP Chromebook X360 11 G2 EE

HP Chromebook x360 11 G3 EE

HP Chromebook X360 14c

HP Chromebox G2

HP Chromebox G3

HP Elite C1030 Chromebook

HP Pro C640 Chromebook

HP Pro C645 Chromebook Enterprise

Lenovo

Lenovo Chromebook 100e

Lenovo Chromebook 100e (2nd Gen)

Lenovo Chromebook 11

Lenovo Chromebook 300e (2nd Gen)

Lenovo Chromebook 500e

Lenovo Chromebook 500e (2nd Gen)

Lenovo Chromebook C340-11

Lenovo Chromebook S340-14

Lenovo Chromebook Tablet 10e

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Lenovo IdeaPad Chromebook Duet

Lenovo IdeaPad Flex 51 Chromebook

Lenovo ThinkPad Chromebook 11e

Lenovo ThinkPad Chromebook 11e (3rd gen)

Lenovo ThinkPad Chromebook 13

Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook 11e

Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook C13

Lenovo Yoga Chromebook N23

Samsung

Samsung Chromebook 3

Samsung Chromebook 4

Samsung Chromebook Plus

Samsung Chromebook Plus V2

Samsung Chromebook Pro

Samsung Chromebook+

Samsung Galaxy Chromebook

Samsung Galaxy Chromebook 2

Toshiba

Toshiba Chromebook 2 (2015)

Viewsonic

ViewSonic Chromebox NMP660

So, these are the devices that will get Android 11 support along with Chrome OS 90 in the next few days. Newer Chrome OS devices that will release in the future will reportedly run Android 11 out-of-the-box. Is your Chromebook on the list? Do you care about running the latest Android version on your Chrome OS device? Let us know your thoughts down in the comments section.