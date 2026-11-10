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HSR 4.7 Release Date and Time (Countdown Timer)

Portrait of Sanmay Chakrabarti Sanmay Chakrabarti
Honkai Star Rail 4.7 release date and time
Image Credit: Hoyoverse
In Short
  • HSR 4.7 is going to be released at 11:00 AM CST on November 11, 2026.
  • The Honkai Star Rail 4.7 maintenance will begin at 6:00 AM CST on November 11 and will last for approximately 5 hours.
  • The preload is now available, and its size is 5.66 GB for PC and 2.98 GB for Mobile.
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Honkai Star Rail 4.7 is only hours away and it will be the finale update for Planarcadia’s storyline. The update will add Aeon Aha, the Aeon of Elation, which is the first time an Aeon becomes playable in Honkai Star Rail. So, if you don’t want to miss out on Aha’s release, check out our HSR 4.7 release date and time guide.

When Is Honkai Star Rail 4.7 Coming Out?

HSR 4.7 will be released on November 10, 2026, at 8 PM PST for the NA servers and November 11, 2026, at 11 AM CST for the rest of the world. One new character will feature in the banners, and it will be Aha. Learn about HSR Aha’s kit from our guide. Here are the Honkai Star Rail 4.7 release dates and times for some of the other regions around the world:

  • USA: 8:00 PM PST on November 10, 2026
  • Canada: 11:00 PM EDT on November 10, 2026
  • Brazil: 12:00 AM BRT on November 11, 2026
  • United Kingdom: 4:00 AM BST on November 11, 2026
  • Italy: 5:00 AM CEST on November 11, 2026
  • India: 8:30 AM IST on November 11, 2026
  • China: 11:00 AM CST on November 11, 2026
  • Japan: 12:00 PM JST on November 11, 2026
  • South Korea: 12:00 PM KST on November 11, 2026
  • Australia: 1:00 PM AEST on November 11, 2026
  • New Zealand: 3:00 PM NZST on November 11, 2026
HSR Aeon Aha Drip Marketing
Image Credit: Hoyoverse

The upcoming update will feature one new character, Aeon Aha. She is the Aeon of Elation, and this is the first time an Aeon is becoming playable in Honkai Star Rail. Version 4.7 will be the final chapter of the Trailblazing arc of Planarcadia.

If you are running short on Stellar Jades, don’t forget to use the HSR codes from our guide to get them for free for your next banner pull.

Honkai Star Rail (HSR) 4.7 Maintenance End Time

The Honkai Star Rail 4.7 maintenance period will start at 3 PM PST for NA servers on November 10, 2026. For the Asia and Europe servers, the maintenance will begin at 6 AM CST and end at 11 AM CST on November 11, 2026. The servers will undergo maintenance for approximately 5 hours.

Region and Time ZoneStart TimeEnd Time
USA (PST)3:00 PM on November 108:00 PM on November 10
Canada (EDT)6:00 PM on November 1011:00 PM on November 10
Brazil (BRT)7:00 PM on November 1012:00 AM on November 10
United Kingdom (BST)11:00 PM on November 104:00 AM on November 11
Italy (CEST)12:00 AM on November 1105:00 AM on November 11
India (IST)3:30 AM on November 118:30 AM on November 11
China (CST)6:00 AM on November 1111:00 AM on November 11
Japan (JST)7:00 AM on November 1112:00 PM on November 11
South Korea (KST)7:00 AM on November 1112:00 PM on November 11
Australia (AEST)8:00 AM on November 111:00 PM on November 11
New Zealand (NZST)10:00 AM on November 113:00 PM on November 11

All players who were Trailblaze Level 4 or above before the maintenance begins will receive 300 Stellar Jades as compensation. Another thing to note is that the servers will remain closed during the maintenance, and players won’t be able to log in to the game.

HSR 4.7 Release Countdown Timer

Here is the countdown timer for Honkai Star Rail 4.7 update. Use this to track the exact time and date for the upcoming update.

Honkai Star Rail 4.7 countdown
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HSR 4.7 update is now live.

Honkai Star Rail 4.7 Preload Details

The preload for Honkai Star Rail 4.7 has already gone live. Here is the pre-install size for the Honkai Star Rail 4.7 update:

  • Pre-install size on PC: 5.66 GB
  • Pre-install size on Android and iOS: 2.98 GB

So, are you excited for the Honkai Star Rail 4.7 release date? Tell us whether you are planning to pull for Pearl or not in the upcoming banners in the comments section below.

When will Honkai Star Rail 4.7 maintenance start?

The HSR 4.7 maintenance will start at 03:00 PM PST for NA servers on November 10, 2026, and at 06:00 AM CST on November 11, 2026, for the remaining servers.

When is Honkai Star Rail 4.7 releasing?

Honkai Star Rail 4.7 will be released at 11:00 AM CST on November 11, 2026.

Which characters are featured in HSR 4.7 banners?

The characters featured in HSR 4.7 banners will include Aeon Aha.

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Honkai Star Rail
Portrait of Sanmay Chakrabarti
Sanmay Chakrabarti

An old soul who loves CRPGs and Souls-Like to death. Takes pleasure in simplifying "Complex and Hard" games for casual players with tailored guides and videos. He loves to explore new places, read fantasy fiction, watch anime, and create wacky character builds in his off time. He also loves solving puzzles, and is proud of maintaining his long winning streak on NYT Connections.

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