HSR 4.7 Release Date and Time (Countdown Timer)

Honkai Star Rail 4.7 is only hours away and it will be the finale update for Planarcadia’s storyline. The update will add Aeon Aha, the Aeon of Elation, which is the first time an Aeon becomes playable in Honkai Star Rail. So, if you don’t want to miss out on Aha’s release, check out our HSR 4.7 release date and time guide.

When Is Honkai Star Rail 4.7 Coming Out?

HSR 4.7 will be released on November 10, 2026, at 8 PM PST for the NA servers and November 11, 2026, at 11 AM CST for the rest of the world. One new character will feature in the banners, and it will be Aha. Learn about HSR Aha’s kit from our guide. Here are the Honkai Star Rail 4.7 release dates and times for some of the other regions around the world:

USA : 8:00 PM PST on November 10, 2026

: 8:00 PM PST on November 10, 2026 Canada : 11:00 PM EDT on November 10, 2026

: 11:00 PM EDT on November 10, 2026 Brazil : 12:00 AM BRT on November 11, 2026

: 12:00 AM BRT on November 11, 2026 United Kingdom : 4:00 AM BST on November 11, 2026

: 4:00 AM BST on November 11, 2026 Italy : 5:00 AM CEST on November 11, 2026

: 5:00 AM CEST on November 11, 2026 India : 8:30 AM IST on November 11, 2026

: 8:30 AM IST on November 11, 2026 China : 11:00 AM CST on November 11, 2026

: 11:00 AM CST on November 11, 2026 Japan : 12:00 PM JST on November 11, 2026

: 12:00 PM JST on November 11, 2026 South Korea : 12:00 PM KST on November 11, 2026

: 12:00 PM KST on November 11, 2026 Australia : 1:00 PM AEST on November 11, 2026

: 1:00 PM AEST on November 11, 2026 New Zealand: 3:00 PM NZST on November 11, 2026

Image Credit: Hoyoverse

The upcoming update will feature one new character, Aeon Aha. She is the Aeon of Elation, and this is the first time an Aeon is becoming playable in Honkai Star Rail. Version 4.7 will be the final chapter of the Trailblazing arc of Planarcadia.

If you are running short on Stellar Jades, don’t forget to use the HSR codes from our guide to get them for free for your next banner pull.

Honkai Star Rail (HSR) 4.7 Maintenance End Time

The Honkai Star Rail 4.7 maintenance period will start at 3 PM PST for NA servers on November 10, 2026. For the Asia and Europe servers, the maintenance will begin at 6 AM CST and end at 11 AM CST on November 11, 2026. The servers will undergo maintenance for approximately 5 hours.

Region and Time Zone Start Time End Time USA (PST) 3:00 PM on November 10 8:00 PM on November 10 Canada (EDT) 6:00 PM on November 10 11:00 PM on November 10 Brazil (BRT) 7:00 PM on November 10 12:00 AM on November 10 United Kingdom (BST) 11:00 PM on November 10 4:00 AM on November 11 Italy (CEST) 12:00 AM on November 11 05:00 AM on November 11 India (IST) 3:30 AM on November 11 8:30 AM on November 11 China (CST) 6:00 AM on November 11 11:00 AM on November 11 Japan (JST) 7:00 AM on November 11 12:00 PM on November 11 South Korea (KST) 7:00 AM on November 11 12:00 PM on November 11 Australia (AEST) 8:00 AM on November 11 1:00 PM on November 11 New Zealand (NZST) 10:00 AM on November 11 3:00 PM on November 11

All players who were Trailblaze Level 4 or above before the maintenance begins will receive 300 Stellar Jades as compensation. Another thing to note is that the servers will remain closed during the maintenance, and players won’t be able to log in to the game.

HSR 4.7 Release Countdown Timer

Here is the countdown timer for Honkai Star Rail 4.7 update. Use this to track the exact time and date for the upcoming update.

Honkai Star Rail 4.7 countdown 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds HSR 4.7 update is now live.

Honkai Star Rail 4.7 Preload Details

The preload for Honkai Star Rail 4.7 has already gone live. Here is the pre-install size for the Honkai Star Rail 4.7 update:

Pre-install size on PC : 5.66 GB

: 5.66 GB Pre-install size on Android and iOS: 2.98 GB

So, are you excited for the Honkai Star Rail 4.7 release date? Tell us whether you are planning to pull for Pearl or not in the upcoming banners in the comments section below.