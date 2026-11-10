HSR 4.7 Release Date and Time (Countdown Timer)

- HSR 4.7 is going to be released at 11:00 AM CST on November 11, 2026.
- The Honkai Star Rail 4.7 maintenance will begin at 6:00 AM CST on November 11 and will last for approximately 5 hours.
- The preload is now available, and its size is 5.66 GB for PC and 2.98 GB for Mobile.
Honkai Star Rail 4.7 is only hours away and it will be the finale update for Planarcadia’s storyline. The update will add Aeon Aha, the Aeon of Elation, which is the first time an Aeon becomes playable in Honkai Star Rail. So, if you don’t want to miss out on Aha’s release, check out our HSR 4.7 release date and time guide.
When Is Honkai Star Rail 4.7 Coming Out?
HSR 4.7 will be released on November 10, 2026, at 8 PM PST for the NA servers and November 11, 2026, at 11 AM CST for the rest of the world. One new character will feature in the banners, and it will be Aha. Learn about HSR Aha’s kit from our guide. Here are the Honkai Star Rail 4.7 release dates and times for some of the other regions around the world:
- USA: 8:00 PM PST on November 10, 2026
- Canada: 11:00 PM EDT on November 10, 2026
- Brazil: 12:00 AM BRT on November 11, 2026
- United Kingdom: 4:00 AM BST on November 11, 2026
- Italy: 5:00 AM CEST on November 11, 2026
- India: 8:30 AM IST on November 11, 2026
- China: 11:00 AM CST on November 11, 2026
- Japan: 12:00 PM JST on November 11, 2026
- South Korea: 12:00 PM KST on November 11, 2026
- Australia: 1:00 PM AEST on November 11, 2026
- New Zealand: 3:00 PM NZST on November 11, 2026
The upcoming update will feature one new character, Aeon Aha. She is the Aeon of Elation, and this is the first time an Aeon is becoming playable in Honkai Star Rail. Version 4.7 will be the final chapter of the Trailblazing arc of Planarcadia.
If you are running short on Stellar Jades, don’t forget to use the HSR codes from our guide to get them for free for your next banner pull.
Honkai Star Rail (HSR) 4.7 Maintenance End Time
The Honkai Star Rail 4.7 maintenance period will start at 3 PM PST for NA servers on November 10, 2026. For the Asia and Europe servers, the maintenance will begin at 6 AM CST and end at 11 AM CST on November 11, 2026. The servers will undergo maintenance for approximately 5 hours.
|Region and Time Zone
|Start Time
|End Time
|USA (PST)
|3:00 PM on November 10
|8:00 PM on November 10
|Canada (EDT)
|6:00 PM on November 10
|11:00 PM on November 10
|Brazil (BRT)
|7:00 PM on November 10
|12:00 AM on November 10
|United Kingdom (BST)
|11:00 PM on November 10
|4:00 AM on November 11
|Italy (CEST)
|12:00 AM on November 11
|05:00 AM on November 11
|India (IST)
|3:30 AM on November 11
|8:30 AM on November 11
|China (CST)
|6:00 AM on November 11
|11:00 AM on November 11
|Japan (JST)
|7:00 AM on November 11
|12:00 PM on November 11
|South Korea (KST)
|7:00 AM on November 11
|12:00 PM on November 11
|Australia (AEST)
|8:00 AM on November 11
|1:00 PM on November 11
|New Zealand (NZST)
|10:00 AM on November 11
|3:00 PM on November 11
All players who were Trailblaze Level 4 or above before the maintenance begins will receive 300 Stellar Jades as compensation. Another thing to note is that the servers will remain closed during the maintenance, and players won’t be able to log in to the game.
HSR 4.7 Release Countdown Timer
Here is the countdown timer for Honkai Star Rail 4.7 update. Use this to track the exact time and date for the upcoming update.
HSR 4.7 update is now live.
Honkai Star Rail 4.7 Preload Details
The preload for Honkai Star Rail 4.7 has already gone live. Here is the pre-install size for the Honkai Star Rail 4.7 update:
- Pre-install size on PC: 5.66 GB
- Pre-install size on Android and iOS: 2.98 GB
So, are you excited for the Honkai Star Rail 4.7 release date? Tell us whether you are planning to pull for Pearl or not in the upcoming banners in the comments section below.
The HSR 4.7 maintenance will start at 03:00 PM PST for NA servers on November 10, 2026, and at 06:00 AM CST on November 11, 2026, for the remaining servers.
Honkai Star Rail 4.7 will be released at 11:00 AM CST on November 11, 2026.
The characters featured in HSR 4.7 banners will include Aeon Aha.